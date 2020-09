L'arte "da gustare", al Museo del Territorio appuntamento con la mostra Dentro lo sguardo

Ultimo appuntamento con gli eventi collaterali legati alla mostra "Dentro lo Sguardo", visitabile al Museo del Territorio fino al 20 settembre. Venerdì 11 settembre, dalle 18,30 si terrà infatti la visita guidata all'esposizione accompagnata dalla cena a tema, dal titolo "Il gusto per l'arte" in collaborazione con la caffetteria del Museo.

Ad accompagnare i visitatori tra le opere presenti nelle collezioni permanenti e nella mostra temporanea sarà la curatrice della mostra, Alessandra Montanera. Durante la cena, invece, sarà possibile degustare le portate realizzate traendo ispirazione dalle opere d’arte e dal tema della mostra. Per la visita guidata, i visitatori dovranno essere muniti di mascherina. Tutti gli eventi sono organizzati in sicurezza seguendo le disposizioni adottate per l’emergenza COVID-19.

Per info Museo del Territorio Biellese: 015/2529345, museo@comune.biella.it, www.museo.comune.biella.it.