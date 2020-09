Dal Nord Ovest - Salvato un gruppo di 10 pecore dal Soccorso Alpino FOTO

Le hanno calate una per una per riuscire a trarle in salvo. Ieri i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese della stazione della Val Germanasca hanno dovuto soccorrere un gruppo di 10 pecore rimasto bloccato su una cengia a metà di una parete rocciosa nel Comune di Salza di Pinerolo.

Per raggiungere il luogo, hanno dovuto fare un tratto in arrampicata, poi hanno realizzato un solido ancoraggio e catturato le pecore per calarle una alla volta lungo un tratto di una quindicina di metri. Questo intervento è stato il secondo della giornata, prima i soccorritori hanno recuperato la salma di un uomo deceduto mentre andava a funghi.