Tre distinte liti in famiglia hanno visto impegnati gli uomini dell'Arma della compagnia Carabinieri di Cossato per riportare tutti alla ragione: una nel Cossatese e due in Valdilana per banali motivi ed anche in un caso per questioni di carattere ereditario. Per fortuna si trattava di liti solo verbali e il buon addestramento dei Militari ha permesso di evitare il proseguo della tensione.