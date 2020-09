I truffatori dell’amianto puntano su Lessona? La segnalazione di una lettrice

Ed è proprio da questi due episodi, in cui i truffatori hanno finto di essere tecnici dell’acquedotto sostenendo che l’acqua corrente fosse probabilmente inquinata dall’amianto, che una lettrice ci ha segnalato strani movimenti in frazione Capovilla di Lessona, dove la madre è residente. “Domenica scorsa - spiega a Newsbiella - mia mamma mi ha raccontato di aver visto un uomo sui 30/40 anni aggirarsi davanti casa sua, con un telefono in mano come a scattare delle foto”. Secondo quanto descritto dalla donna, il giovane sarebbe stato alto e magro, con i baffetti e di carnagione chiara.

“Poco dopo, ha provato ad uscire sulla strada per capire cosa stesse facendo, ma dell’uomo non c’era più traccia. Nello stesso giorno ha poi incontrato un altro giovane, questa volta biondo, che l’ha anche salutata. Nonostante si trattasse di due persone sconosciute in una frazione in cui si conoscono tutti, ho subito cercato di tranquillizzare mia madre, visibilmente preoccupata visti i due episodi di furto e tentato furto che ha subito negli ultimi anni. Quando mercoledì sera ho letto il vostro articolo, i miei dubbi sono aumentati: vista la presenza di una tettoia in amianto proprio di fronte all’abitazione di mia mamma, ho pensato che quell’uomo stesse perlustrando la zona per poi truffare gli anziani residenti con lo stesso metodo utilizzato in Valle Elvo, o che addirittura si trattasse della stessa persona. Non possiamo saperlo, magari si trattava soltanto di un uomo diretto a Strona o in qualche altro paese limitrofo, ma un po’ di prudenza non guasta mai”.