Biella, Fondazione Olly per la ripartenza scolastica

Fondazione Olly nasce nel 2013 su iniziativa della professoressa Olga Baruscotto. Il suo obbiettivo è quello di supportare i bambini affetti da disagi fisici, psichici, sociali e dell’apprendimento per migliorare la condizione. In particolare, la fondazione dedica molte delle sue attenzioni alla cura dei malati di sindrome ADHD, autistici e leucemici. Grazie al contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Biella e di Biverbanca, Fondazione Olly si occuperà anche quest’anno di garantire un servizio di accoglienza scolastica e di affiancare a livello psicologico gli studenti che si trovano davanti ad una sfida mai vista prima: affrontare lo studio durante la pandemia.



“Grazie alla collaborazione continuativa con la Fondazione Cassa Risparmio di Biella e a questo importante contributo - dichiara il presidente della Fondazione Piercarlo Zedda - con il progetto “Conoscersi a scuola”, possiamo continuare ad essere di supporto a tutta la comunità educante, rafforzando gli interventi intrapresi dalla Fondazione Olly durante la fase emergenziale e implementando processi innovativi in accordo con alcuni Istituti Comprensivi del territorio provinciale per la gestione delle complessità legate al periodo estivo e alla ripresa delle attività scolastiche".

Un progetto che è stato pensato e voluto in sinergia con vari Istituti Comprensivi di Biella e del territorio oltre che dall’Enaip di Biella, scuole di ogni ordine grado dove la Fondazione Olly è presente con continuità durante tutto l’anno scolastico. "Obiettivo principale del progetto - dice ancora Zedda - è quello di sostenere alunni, famiglie, docenti attraverso un percorso di affiancamento e preparazione al rientro scolastico che consenta a tutti i soggetti coinvolti di affrontare le future sfide scolastiche con una maggiore energia e positività. Una “ri-partenza” che quest’anno sarà da curare maggiormente e la sinergia Fondazione Olly-scuola e famiglie potrà fare la differenza affinché nessuno si senta trascurato o isolato. Nello specifico il progetto è strutturato per proseguire con il servizio di supporto psicologico a distanza; attivare degli incontri di supporto alla genitorialità alle prese con un particolare sovraccarico emotivo e difficile gestione dei tempi di vita e di lavoro; avviare una formazione specifica agli insegnanti che si troveranno in settembre a dover favorire nel gruppo classe una riacquisizione dei tempi e delle regole scolastiche oltre che la comprensione e il rispetto dei protocolli di sicurezza diramati; strutturare in accordo con il personale docente dei percorsi di accoglienza degli alunni che accedono al primo anno di un nuovo grado scolastico, promuovendo la familiarizzazione con un contesto del tutto nuovo e limitando la penalizzazione dovuta al mancato passaggio “rituale” programmato normalmente per l’ultima parte di ogni anno scolastico”.