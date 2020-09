Pollone, ad ottobre il 2° Raduno Auto d'Epoca in memoria di Enrico Leone

Un raduno di auto storiche non è solamente un momento di spettacolo con sfoggio di auto e motori, ma anche un momento di condivisione di ricordi e momenti da parte di partecipanti e visitatori.

Questo è lo spirito che anima il 2° Raduno Auto d'Epoca in memoria di Enrico Leone, imprenditore prematuramente scomparso a 49 anni nel 2017, che nel 2013 fondò "Garage Trazione Posteriore", la sua attività di commercio d'auto d'epoca, oggi proseguita dalla moglie Marcella e dal figlio Vittorio.

"E' per questa ragione - spiega il consigliere comunale di Pollone Paolo Delsignore - che la nostra Amministrazione ha voluto riorganizzare l'evento per ricordare l'amico pollonese Enrico, rispolverando temi ormai passati come gli anni '60, in cui il Parco della Burcina era protagonista perché veniva attraversato dal Rally dei Rododendri".

Il 2° Memoriale Enrico Leone si svolgerà domenica 4 ottobre, una giornata di connubio tra motori e natura al Parco Burcina, dove le auto sfileranno dal cancello del Gallinit sino al cancello d'ingresso su piazza San Rocco. "Questa giornata - continua Delsignore - è la partecipazione di una comunità che vanta una tradizione storica di motori su due e quattro ruote, e che coglie l'occasione per mostrare la bellezza dei suoi territori, unendo le strade al cielo con le mongolfiere protagoniste per i dieci anni di Pollone dal Cielo. Vi aspettiamo numerosi!".

Il 2° Memoriale Enrico Leone vivrà la sua anteprima venerdì 2 ottobre, alle 21 in Piazza Delleani, con la presentazione del raduno a cura di Massimo Goggia e la partecipazione di Massimo Fila Robattino, Vittorio Serventi e Federico Ormezzano.

Questo il programma di domenica 4 ottobre. Ritrovo alle 8:30 in piazza San Rocco a Pollone. Alle 9 ritiro pacco di partecipazione, alle 9:30 partenza per il giro turistico di circa 52 km, alle 10:15 arrivo alla Modesto Bertotto di Verrone con sosta nel piazzale. Alle 11:15 partenza per Biella e transito al Centro Commerciale Gli Orsi, alle 11:45 rientro a Pollone in piazza San Rocco presso le scuole elementari. Alle 13:15 pranzo nei locali della palestra comunale.

Le domande di iscrizione al raduno devono essere presentate entro il 30 settembre: le iscrizioni si considereranno chiuse al raggiungimento di 60 vetture.