Salussola nel Terzo Millennio, ecco il programma per le elezioni comunali

L'istituzione di strutture comunali per i giovani come lo sportello “Informagiovani”, la promozione del servizio civile e di stage scolastici per i ragazzi delle scuole secondarie e l'erogazione di “buoni lavoro” a favore dei cittadini in difficoltà o disoccupati in cambio di servizi di pulizia e manutenzione del territorio; la riqualificazione dei parchi comunali, la maggior cura di illuminazione pubblica e verde, la pulizia degli spazi comunali condivisi, bagni pubblici in Piazza Alpini ed i progetti “sorveglianza del vicinato” e “nonno vigile”; la promozione dei prodotti d’eccellenza del territorio e delle filiere corte, contatti con le associazioni agricole ed il contenimento della fauna selvatica; il NO deciso alla discarica di amianto in progetto a Brianco, l'incentivazione della raccolta differenziata, l'applicazione tariffa puntuale, l'adozione della strategia “rifiuti zero” e le azioni di difesa idrogeologica come interventi di rimboschimento, verifiche della depurazione fognaria, pulizia e manutenzione di fiumi e corsi d’acqua, valorizzazione dei sentieri di campagna, organizzazione delle giornate ecologiche.

E ancora, l'adozione della variante strutturale del piano regolatore ed il completamento delle opere per cui sono stati fatti investimenti; le opere stradali come la messa in sicurezza della Salussola-Arro, della strada del Brianco, di via Dante, di via Martiri tra la rotonda ed il semaforo e la realizzazione di una rotonda tra la statale 143 e la strada del Brianco; la sistemazione dei cimiteri di ciascuna frazione, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, la riqualificazione del Belvedere ed il riordino e sistemazione del centro sportivo e del salone polivalente; a Vigellio la valorizzazione della piazza; ad Arro l'utilizzo delle ex scuole e la realizzazione di un parcheggio presso il cimitero; a Prelle il patrocinio per valorizzare un territorio unico; a Brianco il recupero e la valorizzazione delle aree degradate.

E infine, il sostegno alle famiglie in stato di bisogno economico e disagio sociale, l'attivazione dello sportello famiglia e cittadini e di una rete locale per l’utilizzazione delle eccedenze alimentari, ed il sostegno al banco alimentare; Salussola comune cardioprotetto, l'attivazione di una rete locale per il riuso di giocattoli ed abiti per bambini, l’accesso ai servizi in sostegno e l'organizzazione di soggiorni al mare per anziani, il prestito d’uso gratuito dei libri scolastici, l'istituzione degli orti comunali e della cerimonia di benvenuto ai nuovi nati; IMU e TARI invariate; l'efficientamento ed il taglio degli sprechi; la promozione e utilizzo delle strutture comunali, la partecipazione a bandi pubblici per contributi a fondo perduto o a condizioni agevolate, l'incentivazione di attività commerciali, artigianali e produttive, l' istituzione della dei consiglieri delegati.

Questi sono i molteplici punti del programma di Salussola nel Terzo Millennio, la lista civica di Simonetta Magnone, candidato sindaco alle elezioni del 20 e 21 settembre, che, venerdì 4 settembre al salone polivalente, ha presentata la squadra alla cittadinanza.

"Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno partecipato alla presentazione di venerdì sera nonostante i comprensibili timori per il Covid. - dichiara Simonetta Magnone - Il salone polivalente non veniva utilizzato da prima dell'emergenza, ed è stato un momento di quasi ritorno alla normalità, nonostante le sedie distanziate e le mascherine. A fine serata solo incoraggiamenti e commenti positivi! Abbiamo sentito il sostegno dei cittadini anche senza potere stringere le mani. Abbiamo cercato di far comprendere a tutti quanto sia necessario un cambiamento per Salussola, e quanto il nostro gruppo sia coeso negli intenti e preparato su molteplici materie, capace di volare alto pur sapendo mantenere un contatto concreto con la realtà. Il nostro programma non è solo un libro dei sogni, sono promesse che potremo mantenere se vorrete essere artefici con noi del cambiamento".

Questi candidati consiglieri comunali di Salusola nel Terzo Millennio: Lacchia Stefania, Spilinga Stefano, Giordano Gaetano, Lavarino Elisabetta, Guerrini Roberto, Silletti Cristian, Sanna Martina, Bovolenta Caterina, Bettinetti Silvia.