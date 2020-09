Sali a Borgo, la prossima tappa sarà a Candelo

Sali a Borgo è un’iniziativa nazionale dedicata a riders e appassionati di viaggi per la promozione di luoghi e percorsi tra i più suggestivi d’Italia: destinazioni “minori” dove la Bellezza fa da padrona, fra atmosfere e tradizioni millenarie capaci di regalare un’esperienza indimenticabile.

Nata nel 2017 come strumento a sostegno delle zone terremotate del Centro Italia - su impulso dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, Moto Guzzi e la rivista Motociclismo in collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”- Sali a Borgo giunge a questa seconda edizione a cura proprio dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che ha voluto rilanciarlo come marchio e appuntamento annuale estivo. Sali a Borgo 2020 ha il patrocinio dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, è organizzato in collaborazione con Ecce Italia, ente dedito alla promozione del patrimonio enogastronomico e agroalimentare dei Borghi, e Valica, tourism marketing company che gestisce un network di portali a tema Food & Travel tra i primi in Italia per numero di utenti.

Il progetto è patrocinato inoltre da Confindustria ANCMA – Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, con Sponsor ufficiale Europ Assistance Italia. Il percorso fatto da scorci mozzafiato e scenari suggestivi, fa da cornice al racconto, quest’anno affidato a un testimonial d’eccellenza come Roberto Parodi, personaggio ben noto alla community dei motociclisti e al pubblico televisivo: esperto motociclista nonché seguitissimo travel blogger, conduttore televisivo e direttore della rivista tematica Riders Magazine. Roberto Parodi ha anche ideato, condotto e prodotto Diario della motocicletta per la RAI, andato in onda su RAI2 nell’Estate del 2019. Sali a Borgo vuol essere un diario di viaggio emozionale in cui la scoperta della Bellezza si intreccia all’esperienza dei luoghi, a dimostrazione della ricchezza e dell’unicità di questi territori anche in termini di offerta turistica. Da qui un format basato su una produzione video realizzata live direttamente dal testimonial in loco: un viaggio da vivere con lentezza per gustare al meglio i bellissimi Borghi selezionati tra le destinazioni. Punto di inizio di ogni percorso è Milano o una provincia da cui è possibile raggiungere in brevissimo tempo il Borgo selezionato come prima tappa.

Si tratta di una scelta ben precisa che sta a testimoniare come “la Bellezza è dietro l’angolo”, il claim con cui l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” ha promosso e accompagnato la ripresa dei flussi turistici a seguito dell’emergenza Covid-19. Dopo alcuni contatti intercorsi nel mese di agosto tra i nostri uffici ed il Club italiano, Candelo è stata selezionata a livello nazionale per una tappa in data sabato 12 settembre. A fare da “portavoce” del paese e del borgo saranno il Sindaco ma anche le attività locali, gli artisti, gli artigiani, i produttori e le persone che fanno parte dell’identità del luogo. L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nel piano di rilancio dell’Amministrazione, come azione che incentiva forme di turismo sostenibile post-Covid e più in generale come potenziamento dell’interesse per Candelo nell’ambito del turismo di prossimità, lento e responsabile, più a contatto con natura, tradizioni e tipicità.

Il Sindaco Paolo Gelone: “Candelo, come ampiamente confermati dal riscontro di questi ultimi mesi, è stata in grado di dimostrarsi realtà viva e vivace, rappresentando in tal senso una meta ideale per il turista che desidera avere un’esperienza vera e sana del territorio e allo stesso tempo richiede serenità e sicurezza, fuori dalle grandi città e mete turistiche tradizionali. Questo è solo uno dei primi frutti importanti di questa estate di lavoro davvero intenso e serrato”.

Possiamo anticipare che oltre al Ricetto, intendiamo accompagnare Roberto fuori le mura a scoprire anche un'altra realtà significativa: la Vigna del Sorriso, progetto curato dall'Associazione Ti aiuto io, che unisce tradizione e integrazione. Anche questo risponde alle nuove linee di indirizzo del piano di sviluppo che presenteremo a breve, dopo aver rivelato altre grandi novità in arrivo, sia per portare già alcuni fatti concreti sia per mostrare come tutte le azioni di qualità che stiamo annunciando siano anche inquadrate in una visione più ampia.