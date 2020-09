In arrivo ondata di maltempo, due giorni di temporali: allerta gialla anche nel Biellese

Temporali in arrivo sul Biellese. Una vasta area di bassa pressione proveniente dalla Penisola Scandinava si approfondisce progressivamente sul nord Italia dando origine domani ad un cut-off in quota sulla Valle del Rodano.

A darne comunicazione una nota sul sito ufficiale dell’Arpa Piemonte che recita: “L’azione combinata dell’aria fredda associata alla saccatura e di un flusso umido orientale negli strati medio bassi dell’atmosfera favorirà, a partire dal pomeriggio, l’innescarsi di rovesci e temporali sul settore settentrionale della regione che si sposteranno successivamente anche sulle pianure centro-meridionali della regione. I fenomeni potranno essere localmente molto forti ed occasionalmente accompagnati da raffiche di vento forte e grandine. Domani mattina il sistema perturbato si sposterà verso sudovest continuando a richiamare aria umida da est e determinando ancora fenomeni molto intensi soprattutto sulle zone di Astigiano ed Alessandrino al confine con la Liguria. L’instabilità tenderà a smorzarsi nel pomeriggio di domani anche se non si escludono nuovi temporali localmente forti sul Cuneese ed a ridosso dei rilievi alpini occidentali. Un miglioramento più marcato e generale del tempo interverrà nel corso della mattinata di martedì e per i giorni successivi”.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso, inoltre, per oggi l’allerta gialla per temporali su Verbano, Valsesia e sulle pianure. Allerta gialla per temporali anche per domani ancora su tutte le pianure ed in aggiunta sui settori di Astigiano ed Alessandrino al confine con la Liguria.