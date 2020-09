Fede in cammino, tra pochi giorni partirà per Oropa il Cammino della Gran Madre

Il giorno della Natività di Maria, l’8 settembre prossimo, sarà la data di partenza della quinta edizione del Cammino della Gran Madre organizzato dal Capitolo Piemontese della Confraternita di San Jacopo di Compostella di Perugia. Una edizione ridotta e con un percorso in parte inedito per rispettare le norme di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria in corso.

La partenza avrà luogo dal Centro Zegna di Trivero e farà tappa a: Postua, Masserano, Sagliano, santuario di Graglia e giungerà ad Oropa sabato 12 settembre, giorno in cui si festeggia il SS Nome di Maria. Due date scelte non a caso, ma per dedicare il nostro Cammino alla Madonna, alla Madonna Nera della quale seguiamo i suoi passi.

I pellegrini che formano il gruppo provengono da diverse e numerose province: Novara, Torino, Bologna, Aosta, Treviso e naturalmente Biella. “Il gruppo è a numero chiuso ed è completo, però chi desiderasse camminare con noi nelle singole tappe è sempre il benvenuto – spiegano gli organizzatori - Un dovuto ringraziamento alle amministrazioni comunali di Postua, Masserano e Sagliano per averci messo a disposizione le palestre, dove avremo modo e possibilità di pernottare. Per informazioni e chiarimenti, contattare: 328 2849398 o 339 3673887”.