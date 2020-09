A Zubiena il servizio scuolabus è incerto. Ramella Pralungo: "In provincia tarderà ma si farà"

"Il servizio di scuolabus in provincia partirà con qualche ritardo perché le norme sono state inviate poco tempo fa, ma non verrà soppresso". A parlare è il vicepresidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, che interviene in seguito alla videoconferenza insieme ai sindaci biellesi tenutasi lo scorso venerdì.

"È vero - prosegue - ci sono delle condizioni da rispettare che possono mettere in difficoltà e destare preoccupazione, ma si tratta di situazioni che possono essere gestite e organizzate. Le due principali problematiche riguardano la capienza del mezzo e l'igienizzazione". Nel primo caso, la norma stabilisce che lo scuolabus debba essere riempito fino all'80%."Se si supera il limite - spiega Ramella - si ha a disposizione un quarto d'ora per raggiungere la meta, poi il mezzo dovrà arrestarsi. Un sistema che ha semplificato il lavoro ai comuni in termini di sicurezza".

La disinfezione del veicolo deve invece avvenire quotidianamente e sullo scuolabus è necessaria la presenza di un accompagnatore che controlli che l'obbligo di portare la mascherina e il distanziamento vengano rispettati. Aspetti che a Zubiena hanno creato alcuni disagi: "Stiamo facendo di tutto per evitare di privare i cittadini di questo servizio, ma la loro salute ha la priorità assoluta. Se non potrò coprire le spese richieste per essere in regola, non sarà possibile avere lo scuolabus".

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha chiesto un preventivo ad una cooperativa che provveda all'igienizzazione quotidiana e a fornire un operatore già formato che faccia da accompagnatore. "Non reputo corretto affidare questo compito ai volontari, soprattutto ai più anziani, mettendo a rischio la loro salute. Essendo volontari di un servizio comunale, diventerebbero a tutti gli effetti dei dipendenti del comune; in questo modo sarei responsabile sia della sicurezza sul lavoro che della loro salute". E a proposito di normative, l'autista non potrà muoversi dalla sua postazione e dovrà indossare visiera e mascherina.

"Se riuscirò a coprire le spese farò partire il servizio testando i primi due mesi - conclude Basso - poi vedremo se sarà possibile proseguire".