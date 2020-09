A Valdengo ritorno a scuola per oltre 400 studenti, la soddisfazione del sindaco Pella

Da domani si aprirà l'anno scolastico per l'Istituto Comprensivo di Valdengo, con la riapertura della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per gli oltre 400 studenti. Tutti i servizi educativi e quelli collegati, come trasporto e refezione, sono stati riorganizzati nel rispetto delle inderogabili norme costruite e approvate in Conferenza Unificata dal Governo insieme a Regioni, Province e Comuni. E proprio la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina e il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio hanno voluto essere presente all'avvio del nuovo anno scolastico, inviando un videomessaggio di incoraggiamento e in bocca al lupo a tutti gli studenti di Valdengo.

Il Sindaco di Valdengo Roberto Pella si dice "soddisfatto per il grande traguardo raggiunto, in anticipo di una settimana, che garantirà maggiore serenità e sicurezza alle famiglie degli alunni. Per questo obiettivo ci siamo impegnati tutti e ringrazio i molti colleghi sindaci che, in virtù del mio ruolo di Vicepresidente vicario ANCI, mi hanno inviato il loro in bocca al lupo e che attenderanno l'esito di questi primi giorni per valutare la riorganizzazione dei servizi, educativi e non, anche nei proprio territori. Personalmente voglio ringraziare di cuore i miei assessori e il consiglio comunale, insieme al personale del Comune, al dirigente scolastico, ai docenti, al personale ATA."

"Uno sforzo collettivo che ci vede tutti pronti ed entusiasti all'idea di inaugurare il nuovo scolastico", dichiara il Dirigente scolastico Prof. Paolo Parolini, " Uno sforzo in cui abbiamo creduto fin da subito, per il quale ringrazio i colleghi docenti e tutto il personale ATA, insieme al Sindaco Pella e alle Amministrazioni comunali e alle famiglie."