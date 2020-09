Domenica 20 settembre torna il “Crushi” (sushi di carne) a Lo Chalet Steakhouse & Potatoes di Vigliano

Una nuova serata “Crushi” è in programma a Lo Chalet Steakhouse & Potatoes, il locale specializzato nella cottura della carne di Vigliano Biellese. Il Crushi, per chi ancora non lo conoscesse, è un piatto di sushi preparato con la carne al posto del pesce. Viene preparato con diverse carni, in base alle proposte del giorno. Il “BBQ Roll” è lo speciale della casa, preparato con pulled pork e pancetta affumicata.

Ottimo se accompagnato da un buon calice di birra o vino, oppure, per un abbinamento particolare, un Gin della selezione di “casa Chalet”. Potrete assaggiarlo al locale domenica 20 settembre, prenotando per cena.

È sempre attivo il servizio take-away, prenotabile e pagabile direttamente dal sito: www.lochaletsteakhouse.com/prenotazioni-online

Da ottobre, il locale riattiverà anche il servizio di consegne direttamente a casa, per tutti i tipi di piatti.

Lo Chalet si trova in via per Chiavazza 41 a Vigliano Biellese.

Per info e prenotazioni: Cell. 333 4424617 www.lochaletsteakhouse.com

Facebook: www.facebook.com/lochaletstekhouse

Instagram: www.instagram.com/lochalet_steakhouse/