Teens Basket Biella, ufficiale l'ammissione alla C Gold

È ufficiale: il Teens Basket Biella ZetaEsseTi parteciperà al campionato regionale di serie C Gold 2020/2021. Ieri pomeriggio, 3 settembre, è arrivato il comunicato della FIP Piemonte. "Un'emozione indescrivibile - dice il presidente Luciano D'Agostino «che ci proietta definitivamente in una nuova dimensione e ci rende orgogliosi del cammino fatto in questi anni". Sono 12 le squadre ammesse al torneo, con l'incognita Grugliasco, che attende la conferma della federazione per la deroga sull'utilizzo del proprio campo di gioco.