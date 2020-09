Il Giro della Bertamelina resiste al lockdown con la formula "Iscriviti e parti"

L'emergenza sanitaria ha costretto diverse manifestazioni sportive all'annullamento ma alcune di queste riescono a restare in piedi. Come nel caso del "giro della Bertamelina", corsa podistica non competitiva organizzata dal gruppo alpini di Chiavazza e dal comitato benefico del carnevale chiavazzese, che per la quinta edizione propone una novità: per evitare assembramenti alla partenza nel rispetto le normative anti covid, verrà infatti utilizzata la formula "Iscriviti e parti". I partecipanti potranno iscriversi dalle 15 alle 17 di domenica 13 settembre, per poi partire alla volta del percorso attorno al quartiere per una camminata all'aria aperta. La manifestazione è aperta a tutti: grandi, piccoli, famiglie e anche amici a quattro zampe. All'arrivo verrà consegnato un pacco gara ad ogni iscritto. La partenza e il punto iscrizioni sono fissate in via Firenze, di fronte al Teatro Parrocchiale.