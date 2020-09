Biella si veste di granata: dal 9 all’11 settembre il Torino ospite allo stadio Pozzo

Questo il commento del sindaco di Biella Claudio Corradino: "Dopo un lungo corteggiamento e un dialogo sempre costruttivo e di grande collaborazione, possiamo annunciare ufficialmente che il Torino nei prossimi giorni sarà a Biella. Per la nostra città è un onore poter ospitare una tra le squadre di calcio più importanti d’Italia e più conosciute nel Mondo. Un ringraziamento va al responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati, ex giocatore della Biellese che in virtù dei bei ricordi del passato ha subito sposato l’idea di portare la squadra in città. Un grazie anche al direttore operativo Alberto Barile e al team manager Emiliano Moretti per aver sempre preso in grande considerazione la piazza di Biella. Se oggi abbiamo raggiunto questo risultato, una menzione speciale va al mio vicesindaco Giacomo Moscarola e al consigliere e Presidente della Commissione sport Corrado Neggia che hanno creduto sin da subito in questa opportunità, nonostante le immani difficoltà che il mondo del calcio, come tutto il resto del nostro Paese e del Mondo, sta attraversando per via dell’emergenza sanitaria in corso. A Biella siamo pronti, non resta che attendere l’arrivo dei granata".