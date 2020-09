Nomine Asl, il PD biellese: "Mentre loro discutono noi prestiamo attenzione al territorio"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Fortunatamente il Partito democratico, a Biella come in Regione, ha sollevato importanti obiezioni sull'assurda e incomprensibile vicenda legata allo scambio delle nomine Asl, a pochi mesi dalla scadenza naturale dei direttori.

Una vicenda che la politica non dovrebbe mai proporre, come invece ha fatto la Lega e che, come dicono i bene informati, poggia le sue ragioni non certo sul bene comune, ma sugli scontri interni della Lega regionale ed alcuni sindaci del Vercellese, che mal sopportano la Dott.ssa Serpieri, rea di aver tenuto testa ad alcuni di loro.

Dopo varie riunioni al fulmicotone tra la Lega e la maggioranza in regione, pare che, per fortuna, la dottoressa Serpieri non verrà mandata in esilio a Biella, ma sarà inserita in contesto regionale per ricoprire un ruolo attualmente vacante, mentre il Commissario Poggio resterà all'Asl di Biella almeno fintanto che andrà a scadenza il suo mandato. Da un lato siamo felici di esserci fortemente opposti ad una vicenda poco chiara, creata da un corto circuito tutto interno alla Lega che invece di occuparsi, come afferma ad ogni occasione, delle persone e del territorio, dimostra ancora una volta di essere attenta solo a se stessa.

Dall'altro però non possiamo che nuovamente constatare come Lega e Fratelli d'Italia, le assessore Chiorino e Caucino, continuino a litigare. Prima hanno cercato di destabilizzare la sanità biellese, ed ora bisticciano a mezzo stampa per stabilire chi sia la peggiore tra chi emerge per assenteismo nei luoghi decisionali e chi non conosce minimamente ciò che accade nel mondo sanitario salvo avanzare improbabili e dannose soluzioni. La realtà dei fatti è che le due assessori dimostrano scarsa attenzione alle problematiche legate alla sanità, ancor più grave oggi in periodo di pandemia, una mancanza di visione sul tema sanitario, scarsa attenzione alle esigenze che esprime il nostro Biellese, nessuna conoscenza delle necessità espresse sia da parte dell'ospedale cosi come del territorio che presentano necessità, difficoltà, che meriterebbero maggiore considerazione dalla Giunta Regionale.