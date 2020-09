A Borriana lo scuolabus della discordia

Storie tese a Borriana per la questione dello scuolabus che trasporta i ragazzi del paese alle scuole medie di Ponderano.

Il Comune ha deciso di sopprimere il servizio per ragioni economiche e di mancato utilizzo. "Da almeno 15 anni - spiega il sindaco Francesca Guerriero - il Comune di Borriana garantiva gratuitamente all'utenza questo scuolabus. La decisione di sopprimerlo è stata una decisione molto sofferta, ma indifferibile. Vetustà del mezzo e necessità di manutenzioni non sono, dal punto di vista economico, spese sostenibili per il bilancio comunale. A ciò si aggiunge un'altra considerazione che ha risvolti economici, anzi, antieconomici. Negli ultimi cinque anni, lo scuolabus è stato utilizzato mediamente da non più di quattro-cinque bambini. Addirittura, in uno degli anni scolatici, anche solo tre bambini hanno usufruito di questo servizio".

Questa decisione ha scatenato la reazione di alcuni genitori, che, firmandosi "genitori di Borriana disperati", hanno diffuso un comunicato stampa congiunto con la minoranza consigliare di Fratelli d'Italia, per esprimere il proprio dissenso. "Siamo un gruppo di genitori di ragazzi residenti a Borriana, - si legge nel comunicato - che frequenteranno tra pochi giorni la scuola media di Ponderano. Abbiamo saputo, non in via ufficiale, che il servizio dello scuolabus scolastico sarebbe stato soppresso ed abbiamo chiesto l'aiuto di Fratelli d'Italia nella persona del capogruppo Salvatore Tedesco. Ottenuto un colloquio col sindaco, abbiamo scoperto che il servizio sarebbe stato annullato per l'impossibilita' da parte del sindaco di recuperare nel bilancio comunale la somma di euro 7500. Ricordiamo che dopo quaranta anni sarebbe la prima volta. Venuti a conoscenza che lo scuolabus non era ancora stato alienato abbiamo chiesto il blocco della vendita, sottolineando che era stato fermo e che l'amministrazione comunale non aveva rimborsato per la differenza. Trascorsa una settimana dal colloquio dopo che il sindaco ci aveva promesso che avrebbe valutato la nuova situazione, non avendo ricevuta risposta abbiamo deciso di far conoscere la drammatica situazione in cui ci troviamo noi genitori. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un sindaco lontano dai bisogni reali delle persone e delle famiglie".

Al colloquio con il sindaco era presente il consigliere Salvatore Tedesco, il quale ha ricordato come "mantenere i servizi offerti alle famiglie (trasporto alunni)” fosse uno dei punti del programma elettorale del sindaco Guerriero, ed il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975, secondo cui il comune deve garantire il trasporto scolastico gratuito sicuro ed obbligatorio. "Quando avete deciso di alienare lo scuolabus eravate tutti d'accordo? - chiede Tedesco all'Amministrazione nel comunicato - Avete calcolato la gravità di questo atto che avrebbe portato alle famiglie un grave disagio? O a Borriana ci sono ragazzi di serie A e di serie B? Siete tutti responsabili. Se il comune non trova nel suo bilancio euro 7500, ci dispiace prendere atto che non dovevate candidarvi. Ricordiamo che l'inizio della scuola è vicino".

Pronta la replica di Francesca Guerriero: "Mio malgrado mi trovo costretta a dover rispondere ad un comunicato stampa diffuso da alcuni genitori di Borriana (anche se firmato “Genitori di Borriana disperati"), spalleggiati dal gruppo di minoranza di Fratelli d'Italia. Sono, in realtà, quattro genitori su nove interessati al servizio, quelli che hanno sottoscritto il documento. Gli altri hanno già compreso le ragioni dell'Amministrazione".

"Lo scuolabus - continua il sindaco - è un servizio certamente utile, ma non essenziale per il funzionamento del comune. Trattati, al contrario, di un servizio a domanda individuale. Per l'Amministrazione non era e non è obbligatorio né erogare il servizio, né tanto meno erogarlo gratuitamente. La premessa era doverosa per introdurre un tema noto a chiunque. Anche il Comune di Borriana, come tanti altri piccoli enti locali del Biellese, e non solo, versa in una situazione economico-finanziare assai difficile. L'emergenza sanitaria da coronavirus è solo l'ultima goccia, quella che rischia di far traboccare il vaso. I continui tagli nei trasferimenti dallo Stato hanno ulteriormente ingessato bilanci che erano già ridotti all'osso. Per tutte queste ragioni, l'Amministrazione che rappresento si è vista costretta a razionalizzare ulteriormente le uscite, nell'intento di garantire il regolare funzionamento degli uffici comunali e l'erogazione, qualitativamente e notoriamente elevata, dei servizi essenziali".

Il primo cittadino risponde alla contestazione sul costo dello scuolabus: "Nel 2019 la spesa sostenuta dal comune per garantire lo scuolabus è stata pari a 7.500 euro. Quest'anno, inoltre, avremmo dovuto affrontare spese di manutenzione straordinaria del mezzo, ormai in servizio da ben 13 anni. Altri soldi da spendere... Abbiamo valutato anche l'eventualità di introdurre una tariffa a carico delle famiglie ma, anche in questo modo, i conti non tornano. A causa dell'esiguo numero di utenti, la somma richiesta sarebbe troppo elevata, e insostenibile per alcune famiglie. Non ci è sembrato giusto che solo una parte dei potenziali utenti dovesse accollarsi la spesa. Ciononostante, l'Amministrazione non si è arresa, e sta vagliando alcune alternative, chiedendo preventivi. In poche parole ci stiamo arrovellando per trovare una soluzione alternativa".

Francesca Guerriero conclude il suo intervento censurando il comportamento di Fratelli d'Italia: "Da Sindaco di Borriana, sono veramente stufa di dovermi confrontare con malumori creati da persone paracadutate a Borriana senza conoscere il territorio, senza esserne minimamente parte, senza nemmeno intuirne le più elementari dinamiche. Borriana è una piccola comunità e chi la governa, conoscendo i propri concittadini uno per uno, lo fa per puro spirito di servizio alla collettività che rappresenta. A me, come persona, sono totalmente estranei comportamenti basati sul sospetto, sul sotterfugio, sulla politica del mettere tutti contro tutti. Qui a Borriana non si fa politica. Si fa amministrazione, non ci interessano i giochetti, le furberie, i trabocchetti. Se la minoranza ha intenzione di andare avanti su questo registro, troverà sempre la nostra resistenza, la nostra volontà, costante, di giocare a carte scoperte, alla luce del sole. Noi non tramiamo nell'ombra. Diversamente, qualora il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia dovesse decidere di collaborare lealmente nell'amministrazione di questa piccola comunità, la porta del mio ufficio e quelle degli assessori, saranno sempre aperte".