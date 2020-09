Milano Unica, Piacenza 1733 rilascia per la prima volta il Report di Sostenibilità

In occasione di Milano Unica, Piacenza 1733, lancerà il suo primo Report di Sostenibilità. Un progetto ad alto contenuto tecnologico realizzato secondo il Protocollo Reporting 4sustainability di Process Factory e supportato da un nuovo software web collaborativo e multicanale che innova anche in termini di concept un processo condotto in modo per lo più manuale.

Il Report, riferito nell’ispirazione e negli obiettivi ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite e allineato allo standard globale per la reportistica GRI - Global Reporting Initiative, è uno strumento-chiave per misurare e comparare le nostre performance in ottica sostenibile. “L’impegno di Piacenza 1733, per la sostenibilità è di lungo respiro.

La partnership con Process Factory ha dotato l’azienda di un sistema di chemical management in linea con l’approccio ZDHC, un progetto strutturato che portiamo avanti in una logica di miglioramento continuo. Più in particolare, l’adozione del Protocollo Chemical Management 4sustainability® ci consentirà di eliminare gradualmente l’uso in produzione di sostanze chimiche tossiche e nocive.

Un altro fiore all’occhiello è Gardening the Future: l’iniziativa, presentata in occasione dell’ultima edizione di Milano Unica, ha dato vita all’ampiamento della collezione Arte & Natura realizzata al 100% con materiali tracciabili provenienti da allevamenti con un alto rispetto per l’ambiente e il benessere degli animali.