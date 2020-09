Lo smart working e la connessione veloce

Il progresso ci porta a dei costanti cambiamenti in tutti i settori della nostra vita, agendo sia sul quotidiano e sulla nostra vita privata che modificando l’ambito lavorativo. È sempre stato così sin dalle origini della nostra specie: ogni nuova scoperta, ogni invenzione e ogni diversa applicazione dell’esistente porta noi ad adattarci ad una realtà che si evolve e muta intorno a noi. Ovviamente negli ultimi secoli questa evoluzione ha subito una netta accelerazione a partire dalla rivoluzione industriale. Questo aumento di velocità evolutiva è ovviamente diventato esponenziale negli ultimi decenni, con l’avvento della tecnologia, dei computer, con la digitalizzazione e, soprattutto, con la nascita della rete internet. Il web ha irreversibilmente cambiato il nostro stile di vita, le nostre modalità di lavoro e anche il nostro modo di concepire i rapporti umani. Nulla è più come prima, in particolare con la nascita della tecnologia mobile e con la diffusione dei cloud, tutte cose che ci permettono di rimanere in perenne connessione anche al di fuori delle nostre case e dei nostri uffici, potendo operare e interagire da qualsiasi posto in cui ci si trovi.

Lo smart working è il futuro

In questo contesto, il mondo del lavoro si avviava ad una nuova strutturazione che ottimizzasse le risorse, limitando in parte gli spostamenti fisici e prevedendo il lavoro da remoto per tante attività per le quali la presenza fisica non era strettamente necessaria: è ovvio che un bar senza la presenza fisica del barista e del cliente avrebbe poco senso, ma un programmatore può incontrare il proprio committente anche senza che nessuno dei due lasci la propria abitazione o il proprio ufficio, riducendo in modo determinante le distanze, i tempi legati agli spostamenti, al parcheggio e tutte le lungaggini che appesantiscono il lavoro. Certo, non è una cosa realizzabile in toto dall’oggi al domani, è necessaria una seria organizzazione che permetta di non perdere qualità lavorativa.

La spinta al lavoro agile data dal lockdown

Il lockdown ha dato una spinta determinante in questo senso: abbiamo trascorso diversi mesi chiusi in casa a causa di una emergenza sanitaria che ha generato una pandemia che ha coinvolto l’intero globo, senza poter uscire se non per motivi di stretta necessità o urgenza e senza poter incontrare né amici né parenti. Anche il mondo del lavoro si è dovuto fermare, fatte salve le attività in quei settori ritenuti indispensabili come quelli in ambito medico e sanitario e quelli legati all’aprovvigionamento di beni di prima necessità. Per quanto riguarda le altre attività lavorative, almeno quelle che per le proprie caratteristiche hanno potuto proseguire, molte si sono organizzate per proseguire in smart working. Come avevamo anticipato, questo era un processo già in atto a cui il lockdown ha solo dato una spinta decisiva.

Un gestore telefonico affidabile

Organizzare interi uffici per il lavoro da remoto prevede una serie di necessità di facile comprensione: è fondamentale che tutte le parti in causa abbiano la possibilità di essere perennemente in contatto per potersi scambiare documenti, immagini, testi e file di ogni genere, per condividere il proprio lavoro (magari anche condividendo il proprio schermo con altre persone), per inviare mail, visionare video e diversi contenuti. Anche le riunioni sono diventate virtuali: chiunque, in questo periodo, ha partecipato a delle conference, ovvero chat di gruppo in cui due o più persone interagiscono sia con l’audio che, volendo, anche col video. Tutto questo ovviamente si fonda sulla necessità di avere una connessione stabile, sicura, rapida, che non subisca rallentamenti anche con un gran numero di persone connesse o di dati inviati e ricevuti.