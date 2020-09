Coldiretti, Razza bovina piemontese: "Inaccettabili speculazioni sulle spalle degli allevatori"

Capi non più ritirati e prezzi troppo bassi stanno creando una situazione critica per molti allevatori di razza bovina Piemontese.

Anche la Federazione di Coldiretti Vercelli-Biella si unisce all’allarme lanciato a livello piemontese dall’organizzazione di categoria: “La zootecnia riveste un ruolo di grande importanza per il tessuto economico regionale. Il Piemonte detiene il primato italiano nella valorizzazione delle carni da razze storiche italiane e questa è la razza più famosa.– evidenzia Roberto Mercandino, vicepresidente di Coldiretti Vercelli-Biella -. La Piemontese, infatti, con oltre 315 mila capi allevati in tutto il Piemonte, rappresenta la principale razza da carne, oltre ad essere la prima razza autoctona per numero di capi allevati in tutta Italia, raggiungendo il 50% del patrimonio delle razze autoctone italiane da carne. Nelle province di Vercelli e Biella sono alcune migliaia i capi di razza Piemontese allevati, e sono diffuse anche altre razze. Non è ammissibile questa speculazione da parte dei macelli e della Grande Distribuzione Organizzata. Proprio quest’ultima dice di voler valorizzare il prodotto italiano, ma nei fatti, ancora troppo spesso si trova sugli scaffali dei supermercati carne straniera di capi nati ed allevati in altri Paesi”.

“Ricordiamo ai consumatori che c’è un’arma nelle loro mani per poter scegliere e privilegiare la carne allevata in Italia e localmente, che segue anche disciplinari molto rigorosi: l’etichetta, dove possono conoscere da dove arriva e dove è stata macellata la carne. Oltretutto la Razza Piemontese ha ottenuto anche l’Igp per il Vitellone Piemontese dalla Coscia, a testimonianza di una tradizione alimentare unica, da valorizzare come per tutta la filiera, che rappresenta un vero fiore all’occhiello per la nostra regione”, conclude Mercandino.