La poesia di Luca Stecchi "Oltraggio alla malattia" in finale a Varallo

Ennesimo riconoscimento per il poeta e scrittore biellese Luca Stecchi. La sua poesia "Oltraggio alla malattia" è infatti risultata finalista con menzione d'onore al Premio internazionale di poesia Città di Varallo. Un riconoscimento arrivato per un testo scritto pensando a tutte le persone che in un periodo particolare della propria vita non possono più godere di una grande mobilità del corpo. Parole messe in voce dalla splendida vocalità di Gilda Scalabrino (vincitrice del Festival di Sanremo del 1975) e inserite nell'audiolibro "L'amore così vicino", lavoro dedicato alle vittime della tragedia ferroviaria di Viareggio.

"Oltraggio alla Malattia" verrà inserita nell'Antologia stampata in occasione del premio mentre all'autore, che è stato invitato il 27 settembre al Teatro civico di Varallo, verrà consegnato il Diploma Personalizzato corredato da Medaglia Aurea. Grande soddisfazione per l'artista biellese che aggiunge nel suo palmares anche questo riconoscimento ufficiale e molto ambito.