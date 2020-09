A Gaglianico il concerto di fine estate con l'associazione Giacomo Puccini

L'associazione Giacomo Puccini, con l'appoggio dell'assessorato alla cultura del comune di Gaglianico, ha organizzato per domenica 6 settembre un concerto di fine estate. L'appuntamento è fissato per le 21,15 in piazza della Repubblica, nellabfiteatro delle scuole elementari. A dirigere sarà il maestro Massimo Folli.