Urla senza apparente motivo, arrivano i Carabinieri

Nella serata di ieri, 4 settembre, i Carabinieri della stazione di Bioglio sono intervenuti a Quaregna Cerreto, dov'era stato segnalato un giovane che urlava senza apparente motivo. Ai militari dell'Arma, che lo hanno identificato in un 30enne residente in zona, ha poi dichiarato che stava soltanto parlando animatamente al telefono con la sua ex compagna e che, dopo la conversazione, aveva pronunciato frasi a voce alta per sfogarsi.