Scontro tra due auto a Biella ma i conducenti non riescono a mettersi d'accordo

Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito nell'incidente avvenuto alle 23 inoltrate di ieri sera, 4 settembre, a Biella. I due conducenti, un 37enne di Biella e un 35enne di Andorno, non riuscivano a mettersi d'accordo per compilare il modello di costatazione amichevole. Nel frattempo, una pattuglia della Guardia di Finanza che stava transitando in quella via, si è fermata per regolare la viabilità, mentre le forze dell'ordine aiutavano i due uomini ad accordarsi.