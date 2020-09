Incidente tra auto e moto a Cossato, 17enne in ospedale in codice giallo

Altro incidente tra auto e moto nel Biellese. Nel pomeriggio di oggi, 5 settembre, una vettura e un ciclomotore si sono scontrati a Cossato. Ad avere la peggio il 17enne alla guida della due ruote, che è stato trasportato in ospedale in codice giallo per le cure del caso. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i Carabinieri di Cossato, a cui spetta ora il compito di stabilire cause e dinamiche dell'accaduto.