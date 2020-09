Covid 19, controllate 35 mila persone, 218 le sanzioni, 328 le denunce dei Carabinieri

Reparto Nas di Torino, Maggiore Antonello Formichella. "Diverse le verifiche effettuate nella prima fase alle farmacie per la gestione delle mascherine e gel. Noi siamo reparto antico nato dopo gli scandali dei vini al metanolo. Siamo conosciuti come quelli che chiudono i ristoranti ma in realtà è solo il 15% della nostra attività. Il lavoro si basa su molto altro, come Rsa, fitosanitari, allevamento e doping. Durante il Covid aldilà delle case di riposo, dove siamo stati tra i primi ad intervenire, abbiamo controllato in agricoltura e le farmacie che potevano essere oggetto di core business. Il mercato degli anabolizzanti ha avuto un'impennata del 35 per cento durante il lockdown. I controlli ambito Covid sono stati più serrati nella prima fase ma non sono cessati. Adesso stiamo sempre lavorando su aspetti diversi quali la gestione dei rifiuti sanitari dove c’è un giro di denaro incredibile. La Dia ci ha segnalato il mercato principe che riguarda la criminalità organizzata calabrese. E ancora sull'abusivismo sanitario dove specialisti medici hanno sfruttato la patologia per scopi di lucro".