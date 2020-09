Incidente tra auto e moto intorno alle 22,30 di ieri sera, 4 settembre, in via Ivrea a Biella. La giovane quasi maggiorenne alla guida della due ruote è rimasta lievemente ferita e per questo trasportata all'ospedale. All'arrivo delle forze dell'ordine, la madre della ragazza e il conducente dell'auto, un 31enne biellese, hanno deciso di compilare il modello di costatazione amichevole.