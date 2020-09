Valdengo, Pella: "Scuole aperte già dal 7 settembre, in sicurezza e pienamente operative"

“Con l'impegno profuso in questa ultima settimana da tutto il personale comunale e scolastico siamo riusciti a tener fede alla promessa di riaprire in totale sicurezza, conformemente a quanto previsto dalle linee guida approvate, e in piena operatività l'Istituto comprensivo di Valdengo, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado”. A parlare è l'onorevole Roberto Pella, sindaco del paese biellese in cui le scuole apriranno lunedì 7 settembre, una settimana prima della data prevista per la riapertura a livello nazionale.

“Vogliamo dare un messaggio di serenità e di positività a tutti i bambini, agli studenti e alle loro famiglie - dichiara Pella - dopo aver attraversato un secondo semestre davvero difficile e complicato, dal punto di vista relazionale e sociale più ancora che della gestione della didattica a distanza che ha pienamente funzionato”.

Accanto a tutti i servizi educativi 0-13 saranno attivi anche tutti i servizi collegati alla frequenza scolastica, completamente riorganizzati, dallo scuolabus alla refezione. Proprio nel caso della mensa, i cui ex locali sono diventati oggi nuove aule, il Comune ha provveduto, insieme alla Dirigenza scolastica, a strutturare il servizio della distribuzione e consumazione del pasto in classe. E se dal punto di vista ambientale prima il servizio era stato ottimizzato tramite internalizzazione delle fasi di lavaggio, oggi è comunque mantenuto, fine dal primo giorno di scuola, un bassissimo impatto ambientale tramite l’utilizzo di stoviglie e piatti monouso 100% compostabili.



Il Dirigente scolastico, Prof. Paolo Parolini, sottolinea come sia stato fondamentale il lavoro durante il periodo estivo della “Commissione Ripartenza” e di tutto il personale ATA, che ringrazia, insieme alle Amministrazioni comunali afferenti all’Istituto di Valdengo. “La collaborazione tra scuola e amministrazione comunale - conclude Pella - attraverso le intense riunioni di lavoro intercorse, ha consentito di portare a compimento un grande traguardo per gli oltre 500 studenti coinvolti che da lunedì 7 alle ore 8 inizieranno un nuovo anno scolastico”.

A tal proposito l'Istituto Comprensivo di Valdengo ha diffuso una comunicazione sulle norme che regolano il rientro a scuola, in seguito alla riunione informativa tenutasi giovedì 3 settembre. Per ogni ragazzo verranno forniti una mascherina tassativamente chirurgica giornaliera, salviette igienizzanti per la disinfezione del banco prima e dopo il pasto che viene consumato in classe al proprio posto, un flaconcino piccolo di gel igienizzante in caso di necessità, una borraccia con acqua che sia sufficiente sino al pasto o all’uscita. "I cancelli - si legge nel documento - si apriranno alle 7.40 e l’entrata a scuola è prevista per le 7.55. Sono vietati assembramenti e pertanto i ragazzi possono essere accompagnati, se si vuole, sino al cancello da un genitore che deve poi andare via subito. I ragazzi devono entrare dal cancello con la mascherina indossata e recarsi nel campo da basket a lato della scuola, dove sono indicate a terra le varie classi. Qui si dovranno posizionare nel riquadro spettante, avendo cura di essere ad una distanza minima di un metro l’uno dall’altro e di evitare qualsiasi contatto fisico".

Insieme al professore della prima ora gli studenti accederanno alla scuola e alla classe in fila e distanziati, si igienizzeranno le mani e si posizioneranno al proprio posto. Solo in questo momento potranno togliere la mascherina. In classe non sarà obbligatorio utilizzare la mascherina, in quanto i distanziamenti all’interno della classe sono rispettati, ma dovranno indossarla prima di muoversi dalla propria postazione. In caso di pioggia, per evitare l’accalcarsi di ombrelli, si consiglia l’uso di cappucci, poncho, kway.

L'intervallo verrà invece effettuato in due turni e sarà all'esterno, se il tempo lo permette, ma davanti al proprio docente. Per quanto riguarda l'uscita dall'istituto a fine giornata, è stato richiesto ai genitori di compilare e firmare una liberatoria con la quale i ragazzi possono uscire dal cancello della scuola per rientrare autonomamente a casa o per raggiungere il genitore, che li attenderà al parcheggio o altrove in modo da evitare assembramenti. Per le uscite anticipate il genitore attenderà al cancello.

"Non c’è possibilità di accedere agli spogliatoi - si legge nel documento - e pertanto i ragazzi dovranno già indossare quanto necessario per l’attività fisica (pantaloncini sotto jeans o pantaloni e maglietta, escluse le scarpe che si useranno solo per la palestra). L’entrata in palestra avverrà con mascherina, in fila per uno. Dalla porta di entrata delle tribune, igienizzandosi le mani, i ragazzi raggiungeranno le tribune dove si posizioneranno nei posti indicati con lo scotch distanziati di 2 metri l’uno dall’altro. Qui si toglieranno quanto non necessario e lo riporranno in un sacchetto chiuso, si metteranno le scarpe da ginnastica e svolgeranno l’attività. Al termine ritorneranno sulle tribune e le ragazze una per volta potranno recarsi in bagno per rinfrescarsi e cambiare la maglietta, mentre i ragazzi lo faranno sulle tribune. Si prediligerà, per quanto possibile, lo svolgimento dell’attività all’esterno per ovviare a tutto questo iter".

Infine, è tassativamente vietato scambiarsi penne, matite o altro e, nel caso in cui un alunno dimentichi il materiale, non potrà svolgere l'attività.