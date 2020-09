AIDO Biella/Vercelli: Insediato il nuovo consiglio direttivo

Sabato 29 Agosto 2020, si è svolta l'Assemblea Ordinaria Elettiva dell’Associazione AIDO Sezione Pluriprovinciale “Aldo Ozino Caligaris” OdV Biella/Vercelli, presso il Centro Culturale di Palazzo Boglietti, a Biella. Dopo la nomina della Commissione “Verifica Poteri” curata diligentemente dai volontari Battistino COGGIOLA e Gabriele ZALDERA, collaboratori AIDO gruppo InterComunale di Vercelli, con Cristina CRISTILLI amica di AIDO, si sono aperti i lavori all’ordine del giorno.

Il Sig. Alfio SERAFIA, delegato di AIDO gruppo InterComunale Area Biellese, ha chiamato il sindaco della città di Biella Sig. Claudio CORRADINO a portare i saluti dell’amministrazione comunale e la vicinanza all’associazione in tema di cultura della donazione degli organi, tessuti e cellule. Ospiti in sala la Sig. Emanuela Ozino CALIGARIS sorella del compianto “Aldo” a cui è stata intitolata la sezione e data una pergamena ricordo in suo onore; Stefano RABOZZI, Vice Presidente AIDO sez. Provinciale di Novara e Direttore della Voce dell’AIDO Piemontese; il Dr. Marco COLLA consigliere del gruppo AIDO biellese che ha supportato il Vice Presidente Vicario AIDO Piemonte Fabio AROSSA con Davide TURINI, Presidente AIDO sez. Provinciale di Novara.

I lavori assembleari si sono svolti regolarmente: sono stati votati all’unanimità: l’attività, i bilanci consuntivo e preventivo, la relazione sull’esecuzione del programma quadriennale, il documento per gli indirizzi di politica associativa, la votazione per i delegati all’assemblea regionale, l’indicazione dei delegati per assemblea nazionale. È stato, inoltre, nominato il nuovo gruppo dirigente dell’Associazione che starà in carica per il prossimo quadriennio: Presidente Marcello CASALINO Vice Presidente Vicario Maria Teresa PERA Vice Presidente Dr. Ilario Mauro BERTO Vice Presidente Laura ZECCHINATO Segretaria Adelaide LEONI Amministratore Francesco PASSARO Consiglieri: Carla CIERVO, Maria Alessandra MARTINOTTI, Luisa ROSCO Dr. Paola AGLIETTA: REVISORE DEI CONTI Avv. Elisabetta BORGIA, Avv. Simona DE LUCA, Avv. Martina RINOLFI: COLLEGIO DEI PROBIVIRI Intervistati, il Presidente Marcello CASALINO e il Vice Presidente Ilario Mauro BERTO ricordano a gran voce che: “Nonostante il periodo recente in cui tutto si è fermato per emergenza COVID-19, abbiamo continuato a proporre in modo virtuale le nostre attività, con i nostri sostenitori e donatori, organizzando teleconferenze a distanza e curando, in modo particolare, la comunicazione per fare arrivare il messaggio del dono alla cittadinanza.

Adesso, nella speranza di un lento e graduale ritorno alla normalità, cercheremo di organizzare in modo sinergico fra le nostre due province le attività dal vivo in mezzo alle persone con l’aiuto dei gruppi AIDO locali. La mission di AIDO, infatti, è educare la comunità alla consapevolezza del valore del dono, alla cultura della solidarietà, della corresponsabilità e dell’integrazione come premesse alla donazione di parte di sé; perciò l’Associazione è attiva nella formazione dei soci, del personale sanitario, degli studenti, dei lavoratori e dei cittadini ed aperta alla ricerca delle migliori pratiche utili allo sviluppo e alla promozione del dono, per dare ulteriore ricchezza al nostro territorio biellese e vercellese”.