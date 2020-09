Al Circolo Tennis Biella gli under 14 prendono posto sotto i riflettori

Sabato 29 agosto hanno preso il via i campionati italiani under 14 maschili al Circolo Tennis Biella. Il torneo si è rivelato subito interessante e ricco di giovani talenti: 128 ragazzi, infatti, hanno preso in mano le racchette sfidandosi per determinare il vincitore della competizione. La finale si terrà domenica 6 settembre alle 11.



Gli atleti hanno alloggiato presso il Relais Santo Stefano, partner per l’ospitalità dell’evento. Gli appassionati del tennis hanno apprezzato particolarmente le sfide fra i ragazzi e, in particolare, le prestazioni di due partecipanti: Daniele Rapagnetta e Alessandro Battiston. Chissà che magari, un giorno, si guarderà indietro a questo torneo come snodo fondamentale della carriera sportiva di questi due giovani atleti?