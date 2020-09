A Scopello riparte la corsa con Alpe di Mera Trail

Grande attesa per il 13 settembre dove da Scopello partirà un trail competitivo organizzato da “ASD Circuito Running” con l’obbiettivo di unire la bellezza dei panorami valsesiani alla sfida rappresentata dalle sue salite. Il percorso si snoda da Scopello verso Pila sino a toccare l’Alpe di Mera. Da qui ancora salita fino a quasi 1800 metri di altitudine, sfiorando la cima Camparient, dove si potrà ammirare un paesaggio incredibile contornato dal Monte Rosa per poi iniziare a scendere. La partenza sarà alle 9 di mattina, il tutto in osservanza dalle normative anti Covid-19.



“L’ultima gara che abbiamo organizzato - racconta Orfeo Pettinaroli, presidente di ASD Circuito Running - è andata molto bene. Si trattava della ‘Vertical Mera’ e ha rappresentato una sfida impegnativa per i partecipanti viste le condizioni atmosferiche, infatti grandinava parecchio. Per quanto riguarda ‘Alpe di Mera Trail’ posso dire che sono molto contento di aver potuto organizzare questa seconda edizione, nonostante i problemi relativi all’emergenza sanitaria.”



“Abbiamo altri obbiettivi - conclude Pettinaroli - ma ora con il Covid-19 in giro bisognerà affrontare la pianificazione di ogni evento piano piano. Quest’anno siamo già stati costretti ad annullare 4 competizioni. La nostra idea è quella di rilanciare sia il running che la Valsesia, patria di panorami straordinari”.



Per maggiori informazioni: https://www.circuitorunning.it/