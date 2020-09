Cavaglià, riunione con i genitori alla scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia "A. Tua" di Cavaglià ha organizzato un incontro con i genitori per presentare l'organizzazione della scuola in un momento in cui continua l'emergenza sanitaria. La riunione si terrà oggi, venerdì 4 settembre, alle 18 per scuola materna e la sezione primavera ed alle 18.30 per l'Asilo Nido.

Sempre in tema di scuola e covid, sul sito internet dell'Istituto Comprensivo di Cavaglià ( https://istitutocomprensivo-cavaglia.edu.it/ ) è pubblicato il calendario degli incontri su piattaforma Meet con i genitori degli alunni iscritti ai servizi mensa, scuolabus, pre-post scuola, per spiegare lo svolgimento di tali attività secondo le linee guida Covid-19.