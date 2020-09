Il PD e la discussione sul referendum

Sul tema dell'ormai prossimo referendum costituzionale le ragioni del sì e le ragioni del no saranno oggetto di un confronto e di una discussione organizzata dal Partito Democratico biellese Martedì 8 settembre alle 21 in videoconferenza, la serata informativa è promossa dal Partito democratico Biellese per iscritti e simpatizzanti.

Invitati al dibattito, per far sostenere le due distinte posizioni saranno l'On. Enrico Borghi che sottoporrà le ragioni del sì e l'Avv. Basso Andrea che argomenterà le ragioni del NO. Alla loro introduzione seguirà un confronto tra partecipanti.Come segretaria del partito ho ritenuto fosse importante aprire questo confronto per discutere insieme, per cercare di comprendere meglio un tema così difficile che vede impegnati tutti i partiti, le associazioni e che riguarda da vicino la società intera.

Le modifiche che verranno apportate o meno, a seconda dell'esito finale, dovrebbero interessare tutti noi perchè riguardano la vita democratica e il buon funzionamento delle istituzioni del nostro Paese. Il facile populismo ideologico con cui si è, in questi anni, svilito il dibattito della politica italiana e i suoi rappresentanti, sta mettendo in pericolo la democrazia, in un momento al contrario così difficile per il nostro paese colpito dalla pandemia, dalla recessione economica e dalla difficoltà nel ravvisare speranze per il futuro.

Il nostro Partito democratico locale vuole contribuire nel riportare al centro del dibattito proposte costruttive e discussione e iniziative come questa vanno in questa direzione.