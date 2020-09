Saluzzo, al via sabato la 73° edizione della Mostra della Meccanica Agricola

Sabato 5 settembre, aprirà i battenti la nuova edizione della Mostra della Meccanica Agricola. Tra le macchine schierate in bella mostra nell’area espositiva, ci saranno anche quelle della Supertino srl di Saluzzo, azienda leader a livello nazionale ed internazionale nei settori della raccolta in agricoltura e della distribuzione in zootecnia, che presenterà delle interessanti novità.

Abbiamo incontrato il titolare della Supertino per conoscere in anteprima i nuovi modelli.

“Tra le macchine che presenteremo alla Mostra – ci ha spiegato Supertino – ci sarà la nuova versione dei carri spandi letame, i modelli sono vari e spaziano dalla macchina da 6 metri cubi a quella da 24 metri cubi, oltre a quelli con l’omologazione “Mother regulation” che consente alle macchine di avere più portata. In più ci sarà la versione biasse e triasse. Infine, tra le novità più attese, verrà presentata una macchina per avvicinare il prodotto alla mangiatoia del bestiame totalmente elettrica, con batteria ricaricabile e soprattutto silenziosa ed ecologica. Verrà inoltre presentata su tutta la gamma di macchine la certificazione 4.0”.

La Mostra della Meccanica Agricola, da anni si contraddistingue come un punto di riferimento nazionale ed europeo per il settore e la Supertino srl sarà presente, forte dei suoi innovativi prodotti.