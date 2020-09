In Valle d’Aosta dal 19 al 27 settembre la rassegna “Plaisirs de Culture” apre una finestra sulla bellezza

L’estate sta lentamente volgendo al termine, lasciando il posto a giornate più brevi e più fresche. Prati e boschi stanno cominciando a cambiare luce e colore; un cambio di stagione che invita a rallentare dalla frenesia estiva, un periodo in cui ci si può dedicare ad una scoperta, o riscoperta, del territorio in chiave diversa.La seconda metà di settembre in Valle d’Aosta è tempo di Plaisirs de Culture, l’ormai nota ed apprezzata rassegna culturale che, giunta quest’anno alla sua ottava edizione, si allinea alle Giornate Europee del Patrimonio.

Quest’anno il tema scelto dal Consiglio d’Europa, Heritage and Education. Learning for Life (Patrimonio e Educazione. Imparare per vivere), è dedicato alla formazione continua veicolata attraverso il patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale.Un tema decisamente ampio, stimolante e coinvolgente che può dare modo di valorizzare, comunicare e promuovere la cultura a 360° nelle sue molteplici declinazioni. La cultura si manifesta negli edifici, nelle antiche vestigia, nelle opere d’arte, ma anche nel particolarismo linguistico, nelle tradizioni, nell’artigianato, nelle leggende, nella toponomastica, nelle specificità geografico-naturalistiche, nell’enogastronomia, e l’elenco potrebbe continuare.È questa una preziosa occasione, infatti, per conoscere e coprire molti aspetti legati alle numerose e differenti tracce lasciate dalla Storia sul nostro territorio, nella nostra identità culturale, nelle nostre tradizioni. Un Patrimonio, letteralmente “un’eredità” dal valore inestimabile, che va conosciuto, tutelato e celebrato non solo da chi sceglie di farlo per professione, ma da tutta la comunità in maniera trasversale.

Dal 19 al 27 settembre la Valle d’Aosta offrirà la possibilità di vedere, visitare ed apprezzare i tanti siti, musei e tesori distribuiti sull’intero territorio regionale con ingresso gratuito o a tariffa ridotta. Un’edizione ricca e articolata che sarà inaugurata venerdì 18 settembre a partire dalle 20,30 nei giardini della Torre di Bramafam ad Aosta con inedite visite guidate alla scoperta di un angolo di Aosta dall’insospettabile o comunque poco nota storia millenaria. Sarà solo l’inizio di un lungo ed emozionante “affaccio sulla Bellezza”.

Per informazioni: https://bit.ly/3hwaN1o

