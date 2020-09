Ecobonus 110%, Borsetti: "I periti industriali hanno un ruolo chiave"

"I Periti Industriali iscritti all’Albo hanno e avranno sempre un ruolo chiave nelle attività tecniche, al fine di ottenere i benefici fiscali introdotti dal D.L. Rilancio in materia di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente". Così Augusto Borsetti, Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Biella e Vercelli, rammenta il ruolo dei professionisti da sempre impegnati nel campo della progettazione edilizia ed impiantistica, ai quali ora il legislatore, con il Decreto Rilancio, ha affidato compiti e responsabilità precise.

Infatti saranno proprio i Periti Industriali, tra gli altri professionisti di area tecnica, a predisporre tutti i documenti utili a qualificare gli interventi e successivamente attestarne la congruità delle spese sostenute. Le opere per le quali è previsto l’incentivo sono legate alle attività che riguardano la progettazione, la direzione, l’esecuzione dei lavori, il collaudo e la verifica ove i Periti Industriali hanno competenze specifiche previste dalla Legge. Lo stesso vale per tutte le tipologie di intervento riguardante l’efficientamento energetico e il relativo miglioramento della classe energetica. Infatti va dimostrato l’attestato di prestazione energetica da redigere alle condizioni sia prima che post intervento. Tale attestato deve essere rilasciato nella forma della Dichiarazione Asseverata da un tecnico abilitato, tra cui appunto il Perito Industriale.

La competenza di questi professionisti vale anche per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e per la progettazione degli impianti a servizio delle colonnine di ricarica per le automobili elettriche. "I professionisti iscritti all’Albo dei Periti Industriali - conclude il Presidente Borsetti - sono a disposizione del cittadino per supportarlo in tutto il processo di riqualificazione poiché hanno tutte le competenze necessarie per l’esecuzione di questi tipi di interventi che porteranno un miglioramento al nostro patrimonio edilizio, rendendo i nostri edifici più efficienti con notevoli benefici anche in termini economici".