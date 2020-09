Diamant Lux di Gaglianico rinnova i locali: Sconti e promozioni anche sui nuovi arrivi

Da domenica 27 settembre a lunedì 5 ottobre il negozio di lampadari ed illuminazione Diamant Lux resterà chiuso per rinnovare i suoi interni. Con l’occasione, Federica invita i clienti ad approfittare degli sconti e delle offerte sia sui prodotti tradizionali che sulle nuove collezioni.

Con la riapertura, che sarà martedì 6 ottobre, Diamant Lux introdurrà molte interessanti novità!

Diamant Lux si trova a Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi). Sono sempre attivi i buoni sconto di € 10 (su un acquisto minimo di € 100) ed il servizio di vendita su appuntamento “Quando vuoi da noi”, grazie a cui sarà possibile fissare l’orario del proprio appuntamento in negozio, per un acquisto in piena tranquillità, chiamando il numero 015 543234.