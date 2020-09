Alla scoperta dell'arte tra il Duomo e la piazza, tornano le visite guidate

Riprendono sabato 5 settembre le visite guidate all'interno del programma Sia Luce, progetto della Parrocchia di Santo Stefano a cura di Irene Finiguerra per BI-BOx con la collaborazione di Studio Anna Fileppo e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. La prima visita guidata è prevista per le ore 16.30 di sabato 5 settembre, con ritrovo all'ingresso del Duomo per un percorso che abbraccia quanto si affaccia sulla piazza. Non a caso il titolo dell'incontro è “Una piazza con una lunga storia: Piazza Duomo e il complesso di Santo Stefano”. A conclusione dell'incontro ci sarà la visita guidata alle opere di Giovanni Rossi esposte in chiesa.

Per prenotazioni: 3925166749.