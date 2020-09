Zubiena dice addio a Ottorino Mina. Il sindaco: “Un’altra colonna del paese che se ne va”

Si è spento ieri all’età di 74 anni Ottorino Mina, storico sarto di Zubiena. Ad annunciarlo la moglie Gina Pelle, la figlia Alessandra con il marito Denis, il fratello Antonino e gli adorati nipoti Nicolò e Aurora, oltre a tutti i suoi parenti e a coloro che lo avevano conosciuto. La sua scomparsa lascia nel dolore tutta la comunità e l’amministrazione comunale, che si stringe intorno alla famiglia.

“Era molto conosciuto e stimato in paese - ricorda il sindaco di Zubiena Davide Basso -. È stato il nostro sarto fino all’arrivo della pensione e ha fatto parte della Pro Loco come volontario per decenni. Un’altra colonna portante del paese che se ne va. Era una persona buona, conosciuta anche fuori Zubiena per la sua presenza al Circolo degli Antoniminesi”.

I funerali, a cura delle Onoranze Funebri Giglio Tos, si svolgeranno sabato 5 settembre alle ore 15, partendo dalla chiesa parrocchiale di Zubiena Villa. Il rosario verrà recitato nella stessa chiesa alle 18,30 di oggi, 4 settembre.