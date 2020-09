Sgominata banda professionista: finti agenti immobiliari fanno sparire 130 mila euro di mediazione

Un "gioco di prestigio" e 130 mila euro finiscono nelle mani sbagliate, in quelle dei ladri specializzati nella destrezza. Ma la caparbietà e minuziosità dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Biella con al comando il tenente colonnello Massimo Colazzo li ha smascherati quando avevano già messo a segno altri colpi del genere in Italia. Chiara soddisfazione da parte del procuratore Teresa Angelo Camelio e dal P.M. Sarah Cacciaguerra nell'annunciare ai media la clamorosa operazione. Sì perchè sia da parte dei truffatori o ladri che siano sia da parte degli agenti dell'Arma è stato un qualcosa di incredibile.

La cronaca. Tutto è partito dalla messa in vendita tramite annunci online su riviste e giornali specializzati di una villa da 4 milioni di euro situata nel Biellese. Un fatto non passato inosservato ai tre piemontesi residenti nell'hinterland torinese. Si tratta di due fratelli A.G. di 47 anni, B.G. di 55 e M.F. di 64 tutti pluripregiudicati per reati finanziari. In questo momento è in via di identificazione un quarto componente della banda. Un conoscente della famiglia biellese venditrice della proprietà di lusso, ha proposto l'affare e messo in contatto con tre persone che hanno chiesto di organizzare incontri per un ipotetico compratore di origine russa.

E così sono state avviate le trattative tra i sedicenti agenti immobiliari e il biellese supportato dalla presenza di tutta la sua famiglia. La richiesta per la mediazione dell'affare era all'inizio di 200 mila euro, alla fine scesa a 130 mila insieme al pagamento anticipato della stessa per motivi di solvibilità del proprietario. Dopo un paio di incontri si è arrivati alla consegna della mediazione, momento in cui il venditore, su richiesta esplicita dei tre uomini, doveva portare il denaro in banconote dal taglio uguali o superiori a 100 euro. I finti intermediari hanno poi proposto che il denaro venisse messo all'interno di scatole da loro fornite con il coperchio in vetro.

Una volta posizionate le banconote, si è proceduto al sigillo e alla consegna delle scatole al venditore che le ha portate a casa fino al perfezionamento della vendita. Trascorrono i giorni ma del compratore russo e dei suoi mandanti, nessuna traccia. Solo a quel punto il venditore, assalito dai dubbi, toglie i sigilli alle scatole trovando lo stupore e la rabbia: all'interno il primo strato visibile dal vetro era in banconote, il rimanente solo cartone. Ma come è stato possibile? In realtà si è trattato di uno scambio di scatole già preparate precedentemente e abilmente sostituite con uno stratagemma.

I Carabinieri. Le indagini dei militari hanno messo alla luce che i ladri o truffatori avessero già agito a San Marino, in Emilia Romagna e in Toscana, a Siena. L'attività svolta dai militari di Biella è iniziata grazie ai cellulari, poi chiaramente distrutti dai malviventi, le cui tracce delle conversazioni verso due regioni italiane sono state scoperte dalla geolocalizzazione di tutti i destinatari delle telefonate dei ladri. A quel punto sono emersi tutti i colpi portati a termine e in via di perfezionamento dei torinesi. Le foto segnaletiche del trio sono state riconosciute dalle vittime e ad avvalorare l'ipotesi della loro colpevolezza, tutto il materiale sequestrato nelle perquisizioni hanno permesso di conoscere le documentazioni attestanti e comprovanti la responsabilità nei vari furti.

La pena. I due fratelli A.G. di 47 anni, B.G. di 55 e M.F. di 64, tutti pluripregiudicati per reati finanziari, sono stati denunciati per furto aggravato da destrezza e mezzo fraudolento e danno patrimoniale di grave entità. Per loro solo l'obbligo di dimora nel comune di residenza oltre alla firma nel posto di polizia.