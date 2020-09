Induce la donna a prostituirsi e a consegnargli lo stipendio, divieto di avvicinamento per un biellese

Sfruttamento della prostituzione aggravato dalla condizione di minorata capacità psichica e di circonvenzione d'incapace. Sono queste le accuse a carico di un 55enne biellese emerse al termine delle indagini coordinate dal procuratore di Biella Teresa Angela Camelio. Nel pomeriggio di ieri, 3 settembre, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Biella hanno convalidato il divieto di avvicinamento e di comunicazione con qualsiasi mezzo verso la vittima, nonché dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Per mesi l'uomo, disoccupato, aveva più volte indotto la vittima a consegnarli il proprio stipendio e a prostituirsi, illudendola di nutrire affetto nei suoi confronti. In particolare, lo stesso aveva convinto la donna, soggetto in stato di minorazione psichica, che il ricorso all'attività di prostituzione fosse necessario per recuperare delle somme di denaro da consegnargli, con il pretesto di provvedere al suo sostentamento. In cambio, la vittima otteneva l'acquisto di generi, soprattutto alimentari, e la convinzione del legame amoroso.

Dalle indagini è infatti emerso che le richieste di denaro da parte dell'uomo erano continue e persistenti, accompagnate da pressioni psicologiche e atteggiamenti che hanno portato la donna a compiere atti sessuali a pagamento per soddisfare le richieste del presunto compagno. Il tutto approfittando dello stato di dipendenza psicologica della vittima nei suoi confronti, che avrebbe proseguito a manipolare nel corso del tempo fino a portarla alla totale dipendenza dall'uomo. L'attività svolta ha permesso inoltre di inquadrare i fatti all'interno di un contesto caratterizzato da grave degrado sociale e culturale, in cui venivano fornite prestazioni sessuali a uomini, dietro compenso di poche decine di euro.