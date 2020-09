Biella, fanno incidente e finiscono contro delle auto parcheggiate

Si scontrano e finiscono contro alcune vetture in sosta. È quanto accaduto intorno alle 22 di ieri sera, 3 settembre, in via Emilia a Biella. Coinvolte nell’incidente una Picanto condotta da un 61enne di Biella e un Golf alla cui guida c’era una 24enne residente a Quaregna Cerreto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, ma i due conducenti si sono poi accordati compilando il modello di constatazione amichevole.