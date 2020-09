Rinnovo organi direttivi Unpli, Ivana Lanza riconfermata presidente

Pro Loco del Biellese alle urne sabato scorso a Quaregna Cerreto. In occasione del rinnovo degli organi direttivi dell'Unpli Biella, il Comune ha messo a disposizione un salone predisposto per lo svolgimento dei lavori nel rispetto delle norme anti Covid. Riconfermata per i prossimi quattro anni la presidente uscente Ivana Lanza, che ha superato con largo scarto di voti lo sfidante Luca Mantio. Entrano in Consiglio Maurizio Alfisi, Eva Bussetti, Danila D’Alessandro, Susanna Moneda, Salvatore Nicolai, Lucia Pozzato, Marco Romano e Renzo Zorzi. A formare l’Organo di controllo invece sono Maura Campiglio, Sara Stoppo e Franco Verdoia. Il collegio dei Probiviri è infine composto da Paolo Bissetta, Stefano Corinaldesi e Franco Grosso.