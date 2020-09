A Borriana riparte il Micronido l’Arcobaleno

Il Micronido l’Arcobaleno di Borriana, in via Durando Nelson 18, è una piccola struttura a misura di bambino, con un massimo di 12 posti, ridotti a 10 dalle disposizioni anti covid.

Il micronido gode di ampi spazi esterni che permettono di svolgere molte attività all’aperto, oltre alle attività differenziate e dedicate per ogni fascia di età: laboratori creativi, musicali, di psicomotricità, di riciclo creativo, di educazione alimentare. Inoltre ha una cucina interna con personale che, quotidianamente, prepara pranzetti e merende prelibati per il bambini, nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

In questo nuovo anno "scolastico" riprenderanno le letture animate ed eventi a tema, anche in collaborazione con le associazioni del territorio.

Il Micronido l’Arcobaleno di Borriana è pronto a riaprire: "Finalmente si riparte, - dice lo staff - verso nuove avventure con i vostri bimbi! Sarà una riapertura a colori, proprio come vuole l’arcobaleno che ben ci rappresenta. Abbiamo ancora posti disponibili! I numeri ridotti ci consentono di seguire i bimbi con particolare attenzione e cura, come in una famiglia! L’asilo nido inoltre si puo’ visitare".

Il Micronido l’Arcobaleno sarà aperto con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30. I genitori potranno parcheggiare comodamente la loro auto nel parcheggio di fronte la struttura.

Per informazioni, anche su eventuali contributi di sostegno alle rette, si possono contattare la responsabile Maddalena Defrancesco (3451740333), il sindaco di Borriana Francesca Guerriero (3388481492) ed il vice sindaco Silvia Pezzana (3384145191).