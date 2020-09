Provincia, linee comuni per la riapertura in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado biellesi

Nella giornata di ieri 3 settembre 2020 i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, a chiusura di una serie di incontri, hanno portato a termine il confronto sulle misure necessarie a garantire la ripartenza delle attività didattiche.

Dal costruttivo confronto è emersa l’assenza di situazioni strutturali di criticità e la capacità di ogni istituzione scolastica di far fronte alla propria offerta formativa. La necessità di garantire una reale e proficua ripresa delle relazioni tra gli studenti e il personale della scuola ha trovato il favorevole accordo di tutti i dirigenti scolastici che, alla presenza dell’ufficio scolastico territoriale e dello stesso ente provinciale, hanno definito delle linee comuni per la riapertura in sicurezza delle istituzioni scolastiche del II grado, affinché la ripresa delle relazioni educative e sociali avvenga nella massima sicurezza sia all’interno degli edifici scolastici, sia in tutte le fasi di accesso agli stessi e ciò nello stesso interesse della cittadinanza.

Si è pertanto deciso che, per le prime due settimane di lezione, le scuole opereranno, all’interno della fascia oraria 8/12,30, una turnazione delle classi con attività in presenza e integrata, inizialmente in misura indicativa del 50%, con graduale e osservato incremento di giorni in presenza. Ciò consentirà di gestire in ragionevole sicurezza il rientro dei ragazzi nelle istituzioni scolastiche e all’ente provinciale di effettuare le dovute valutazioni sul servizio pubblico di trasporto alla luce dalle linee guida emanate dal MIT al fine del contenimento dell’emergenza Covid-19.