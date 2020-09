Biella, attivato ambulatorio di follow-up per pazienti oncologici che hanno completato trattamento primario

La Struttura di Oncologia dell'ASL BI e la LILT Biella hanno attivato un ambulatorio di follow up per monitorare i pazienti oncologici che hanno completato il percorso di trattamento attivo di chirurgia e di chemioterapia o di radioterapia preventiva.

“La creazione di questo ambulatorio congiunto di follow up – sottolinea il direttore dell’Oncologia dell’Asl di Biella Francesco Leone - rappresenta un valore aggiunto nell’offerta di assistenza sanitaria per i nostri pazienti. L'obiettivo è quello di intercettare precocemente una possibile recidiva, cioè il ritorno di un tumore in persone che hanno già affrontato una patologia oncologica. Attraverso questo strumento è possibile offrire cure sempre più efficaci che hanno, infatti, notevolmente aumentato la probabilità di sopravvivenza e di guarigione nelle patologie oncologiche. La sinergia con la Lilt Biella, realtà da sempre impegnata nel campo della prevenzione, permetterà di aumentare il beneficio per i pazienti, riducendo ulteriormente il rischio di recidiva o di ammalarsi nuovamente di patologie oncologiche, orientandoli verso stili di vita corretti come l’astensione dal fumo, l’alimentazione sana, il controllo del peso corporeo e l’attività fisica”.

“LILT Biella ha deciso di impegnarsi in questa partnership per supportare il team oncologico dell'Ospedale che si occupa del follow-up, fornendo la collaborazione di un oncologo, il Dr. Pietro Sozzi – prosegue il Presidente di LILT Biella Mauro Valentini - La probabilità di rischio di ricaduta al termine delle cure primarie, se diagnosticata precocemente, consente un tempestivo trattamento volto alla guarigione o a una nuova remissione. Poiché è dimostrato che gli stili di vita corretti sono in grado di prevenire le recidive così come l'insorgenza di altre patologie cronico-degenerative, compito dell'ambulatorio sarà anche quello sensibilizzare in questa direzione i pazienti."

L'ambulatorio di follow up è ubicato presso gli ambulatori dell'Ospedale degli Infermi dell'ASL di Biella che si trovano nell'area Degenza EST, piano terzo blocco C e sarà aperto due volte alla settimana dalle 8.30 alle 12.30.