Teens Biella, nuovo main sponsor per il minibasket

Teens Basket Biella è lieta di annunciare l'ingresso della Siviero Davide & C sas nel lotto dei propri sponsor. In particolare SIVIERO sarà main sponsor del minibasket, un settore che da sempre è sinonimo di eccellenza.

Davide Siviero, titolare dell'azienza, esprime così tutto il suo entusiasmo per l'ingresso nella famiglia del Teens: «Ringrazio la società per avermi dato questa opportunità. La nostra è una piccola azienda, ma faremo il possibile per sostenere questo progetto, rivolto ai bambini e indirizzato alla loro crescita. Le persone che fanno parte del team mi hanno motivato e impressionato positivamente, per l'energia e la voglia di fare, qualità che porteranno sicuramente benefici anche ai nostri atleti. Spero davvero che il settore minibasket del Teens possa crescere sul territorio, anche con il nostro sostegno».

Claudio Porta, general manager del Teens, ha condotto la trattativa: «Davide è prima di tutto un amico» spiega Porta «oltre che una persona seria, onesta e appassionata di sport. Il suo ingresso in società porterà entusiasmo, così come la sua collaborazione sarà preziosa per aiutarci a crescere e raggiungere nuovi obiettivi».