Fratelli d'Italia, nuovo gazebo a Biella con l'Enigma del patriota

Fratelli d’Italia lancia anche a Biella l’iniziativa “L'enigma del Patriota”, proseguendo così la sua campagna estiva. Si tratta di un volantino con un lato tutto dedicato a tre giochi sul mondo della politica: l’enigma, un “Rebus” e “Trova le Parole della sinistra”. Domenica 6 settembre a Biella, in via Italia ( fronte gioielleria Boglietti ), dalle 10.30 alle 12.30 la Federazione Provinciale di Biella organizza un gazebo per la distribuzione dell’ Enigma del Patriota.

“L’iniziativa è estesa in tutta la penisola, con particolare attenzione alle regioni e ai comuni che andranno al voto a settembre – spiega il segretario provinciale Cristiano Franceschini - Dopo la campagna ecologista Spiagge pulite e le Infradito del Patriota, le ciabatte che lasciano sulla sabbia come impronta la scritta Fratelli d'Italia, abbiamo ideato un passatempo che farà divertire i cittadini giocando con ironia con i partiti che compongono la maggioranza di governo”.