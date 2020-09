Ritroviamo la Brughiera: passi, parole e prodotti tipici del Biellese

Ritroviamo la Brughiera, un evento organizzato dalle Pro Loco di Trivero e di Mosso con l'aiuto del Consorzio Alpi Biellesi, si terrà sabato 5 settembre al Santuario della Brughiera.Una giornata all'insegna della riscoperta del turismo biellese e dei prodotti locali. A partire dalle 9.30, è possibile fare una camminata tra i tre percorsi ad anello, ognuno con caratteristiche diverse ma tutti di grande interesse. Lungo la passeggiata i partecipanti riceveranno un sacchetto-ristoro e all'arrivo ci sarà un buono per il dolce e il caffè.

A partire dalle 13.30 aprirà ai golosi la mostra-mercato dei prodotti locali nei piazzali del Santuario, grazie alla presenza dei produttori e artigiani locali saranno presenti i formaggi delle nostre montagne, miele, salumi, birre artigianali, grappe, confetture, ecc.Dalle 14 la giornata prosegue con animazioni, visite guidate e intrattenimento musicale e alle 16 ci sarà la Santa Messa nella chiesa all'aperto.

Dopo la liturgia alle 17 si terrà un convegno riguardante il ruolo del turismo per lo sviluppo del territorio, incentrato sulle problematiche emerse da una recente indagine regionale che evidenzia come l'offerta enogastronomica e la presenza di importanti cammini storico-devozionali siano ai primi posti della domanda di turismo verso la terra piemontese.

Il convegno conterà la partecipazione di alcuni esperti in diretta e in collegamento e vedrà l'introduzione di Arnaldo Cartotto, delegato biellese del club Papillon e gli interventi di Franco Grosso, vice presidente nazionale rete dei cammini "I Cammini dell'Alto Piemonte", Laura Zegna presidente del Consorzio Alpi biellesi "La Panoramica del Gusto", Carolina Tosetti responsabile dell'Atl di Biella, Vercelli e Valsesia, Michele Colombo, direttore GAL Montagne Biellesi "Aggregazione di imprese e sviluppo territoriale", Cesare Molinari, Preside Istituto Gae Aulenti Biella "La formazione degli operatori", Silvia Cartotto, Consulente Marketing & Comunicazione "Il valore del web per il turismo e l'enogastronomia locale", Motoko Iwasaki, "Autenticità locale e visione internazionale" e Wilhelm Kuhn, responsabile estero Alto Piemonte Turismo "La Bottega Alto Piemonte a Ravensburg".